Detienen a 6 policías por ser presuntos integrantes de grupo delictivo que opera en Tabasco
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 16:20:35
Villahermosa, Tabasco, a 31 de octubre de 2025.- Seis policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco fueron detenidos, al ser señalados como presuntos integrantes del grupo delictivo “La Barredora”.

La detención de los elementos policiacos, se realizó dentro de las instalaciones de la dependencia, según información de fuentes de la policía.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado un reporte oficial de las aprehensiones.

Ca resaltar, que estos arrestos se dan un día después de la detención de Leonardo Arturo “N”, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quien es exdirector general de la Policía Estatal y que además se desempeñó en el cargo durante el mandato de Hernán Bermúdez Requena, exjefe de la policía estatal, el cual se encuentra preso en un penal de alta seguridad en Almoloya, Estado de México, al ser señalado como fundador de “La Barredora”.

 

