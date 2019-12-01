Operación Apatzingán: En una semana detienen a tres venezolanos; dos de ellos traían armas 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 19:04:58
Apatzingán, Michoacán, 1 de octubre del 2025. - En el lapso de una semana, agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), aseguraron a tres extranjeros de origen venezolano, en acciones derivadas del esquema preventivo Operación Apatzingán. 

Sobre el particular se informó que en un primer hecho, en la localidad de Cenobio Moreno de esta demarcación, los elementos de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la FGE detuvieron a un hombre, originario de Venezuela, quien al no acreditar su estancia legal en el país, fue puesto a disposición de la autoridad competente. 

Mientras que en la localidad de Loma de los Hoyos de este mismo municipio, fueron aseguradas otras dos personas originarias del país en mención; la primera en portación de un arma calibre 7.62X39 milímetros, 150 cartuchos útiles y tres envoltorios con mariguana; y la segunda tras repeler una agresión armada en contra de los agentes de seguridad.

Por lo anterior, los ahora indiciados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, a efecto de llevar a cabo las diligencias correspondientes. 

Con Operación Apatzingán, la SSP, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, trabaja a favor de garantizar el orden público en la región de Tierra Caliente y la tranquilidad de toda la sociedad.

