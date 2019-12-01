Ola de violencia en Uruapan, Michoacán: Matan a conductor en Infonavit Balcones; segundo homicidio del día y cuarto del mes

Ola de violencia en Uruapan, Michoacán: Matan a conductor en Infonavit Balcones; segundo homicidio del día y cuarto del mes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Agosto de 2025 a las 23:20:46
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Mich., a 10 de agosto de 2025.- La violencia volvió a teñir de sangre las calles de Uruapan. La noche de este domingo, un automovilista fue asesinado a balazos en la colonia Infonavit Balcones, al norte de la ciudad, en un ataque perpetrado por sujetos armados que se desplazaban en motocicletas. Este hecho se convirtió en el segundo homicidio registrado en menos de 24 horas y en el cuarto en lo que va de agosto.

Según los primeros reportes, la víctima conducía un Volkswagen Passat de color gris por la calle Retorno Paseo de la Cima cuando fue interceptada por los atacantes. A pesar de que intentó escapar acelerando, recibió varios impactos de bala que le hicieron perder el control del vehículo, terminando por chocar contra un coche estacionado. Los agresores huyeron a toda velocidad, mientras vecinos, alarmados por las detonaciones, alertaban al número de emergencias 911.

Paramédicos acudieron de inmediato, pero confirmaron que el conductor ya no presentaba signos vitales. El lugar fue asegurado por elementos policiales, y posteriormente la Fiscalía de Michoacán inició las investigaciones y procedió al levantamiento del cuerpo, cuya identidad no ha sido revelada.

Este crimen se suma a una serie de hechos violentos que han marcado el inicio del mes. El pasado 1 de agosto, un joven trabajador fue ejecutado en un vivero de la colonia La Ciénega. Días después, el 5 de agosto, falleció en un hospital una mujer que había sido atacada a balazos en la colonia El Periodista. Este mismo domingo, por la mañana, un hombre fue ultimado en la colonia La Isla, y horas más tarde se registró el asesinato del automovilista en Infonavit Balcones.

En lo que va del mes otras tres personas han sido baleadas y al menos una veintena de vehículos han sido despojados a sus dueños, muchas veces de manera violenta. También se tiene registro de 7 asaltos contra negocios, destacando gasolineras y tiendas OXXO.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen a dos menores por secuestro; rescatan a dos víctimas en Valle de Santiago, Guanajuato
Abandonan cabeza humana en letras monumentales de la localidad 18 de Marzo, en Buenavista, Michoacán: La Alcaldesa está amenazada; autoridades dejan extremidad ahí por horas
Ataque armado en una cantina de la colonia Emiliano Zapata deja un saldo de 8 personas fallecidas y varios heridos en Uriangato, Guanajuato
Durante pleito, mujer quita la vida a dos de sus vecinas en la colonia Morelos de la CDMX 
Más información de la categoria
Abandonan cabeza humana en letras monumentales de la localidad 18 de Marzo, en Buenavista, Michoacán: La Alcaldesa está amenazada; autoridades dejan extremidad ahí por horas
Ola de violencia en Uruapan, Michoacán: Matan a conductor en Infonavit Balcones; segundo homicidio del día y cuarto del mes
Inseguridad se adueña de Uruapan, Michoacán: En diez días roban 20 vehículos, asaltan 7 negocios, matan a cuatro personas y balean a tres más
Ultiman a tiros a un individuo en la colonia La Isla de Uruapan, Michoacán 
Comentarios