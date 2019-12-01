Ocho detenidos, entre ellos una mujer y cuatro menores, tras enfrentamiento armado en Puruándiro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 07:20:39
Puruándiro, Michoacán, a 27 de octubre de 2025.- Un enfrentamiento armado entre policías municipales de Puruándiro, Michoacán y presuntos delincuentes en la colonia El Saucito dejó como saldo ocho personas detenidas, entre ellas siete hombres y una mujer, además del aseguramiento de armas, droga y motocicletas robadas.

De acuerdo con el reporte oficial, la agresión ocurrió cuando elementos de la Policía Municipal  realizaban un operativo de patrullaje y fueron atacados por sujetos armados que se desplazaban en motocicletas, lo que desató un intercambio de balas.

En apoyo acudieron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Guardia Civil, quienes lograron capturar a los sospechosos tras un operativo coordinado en la zona.

En el lugar se aseguraron ocho armas de fuego —cuatro largas y cuatro cortas—, cargadores, cartuchos útiles, dos kilos de metanfetamina, equipo táctico y cuatro motocicletas con reporte de robo.

Las autoridades informaron que entre los detenidos hay cuatro menores de edad, quienes, junto con los demás implicados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

