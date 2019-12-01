Fatal accidente en la autopista 57; a la altura de San Juan del Río, Querétaro

Fatal accidente en la autopista 57; a la altura de San Juan del Río, Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 10:13:31
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

San Juan del Río, Querétaro, a 27 de octubre 2025.- El conductor de un auto, perdió la vida de manera trágica, luego de protagonizar un fuerte accidente, en la autopista federal 57 México - Querétaro, en el municipio de San Juan del Río.

El auto circulaba a exceso de velocidad, y al llega sobre el kilómetro 165+500, a la altura de Loma Linda, el auto perdió el control y posteriormente se incrustó con la barra de contención.

A la zona se movilizaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, confirmaron la muerte del conductor, quien quedó atrapado entre los fierros retorcidos.

La vialidad de abanderada por parte de elementos de la Guardia Nacional y con el apoyo de los servicios periciales, se realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Halla cadáver encobijado en Morelia, Michoacán 
Cae ex policía de Iguala presuntamente ligado al Caso Ayotzinapa; había sido señalado por AMLO
Este martes, primer juicio por crueldad animal en Zitácuaro: el caso de “Huesitos” sienta precedente legal
Fatal accidente en la autopista 57; a la altura de San Juan del Río, Querétaro
Más información de la categoria
Cae ex policía de Iguala presuntamente ligado al Caso Ayotzinapa; había sido señalado por AMLO
El silencio que mata: asesinan al periodista Miguel Ángel Beltrán en Durango; señalan a cartel local
Ultiman en Numarán, a síndico de Penjamillo, Michoacán 
Pierde la vida aficionado de Cruz Azul bajo custodia policial; familia denuncia que su muerte no fue natural
Comentarios