Fatal accidente en la autopista 57; a la altura de San Juan del Río, Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 10:13:31

San Juan del Río, Querétaro, a 27 de octubre 2025.- El conductor de un auto, perdió la vida de manera trágica, luego de protagonizar un fuerte accidente, en la autopista federal 57 México - Querétaro, en el municipio de San Juan del Río.

El auto circulaba a exceso de velocidad, y al llega sobre el kilómetro 165+500, a la altura de Loma Linda, el auto perdió el control y posteriormente se incrustó con la barra de contención.

A la zona se movilizaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, confirmaron la muerte del conductor, quien quedó atrapado entre los fierros retorcidos.

La vialidad de abanderada por parte de elementos de la Guardia Nacional y con el apoyo de los servicios periciales, se realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.