Pierde la vida aficionado de Cruz Azul bajo custodia policial; familia denuncia que su muerte no fue natural

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 08:30:28

Ciudad de México, 27 de octubre de 2025.- Un aficionado identificado como Rodrigo Mondragón murió tras el partido entre Cruz Azul y Monterrey, disputado el sábado 25 de octubre en el Estadio Olímpico Universitario.

El encuentro, correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2025, terminó con victoria de 2-0 a favor de los celestes, pero el hecho trágico ocurrió al finalizar el evento, en los alrededores del recinto.

De acuerdo con un comunicado de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria (DGAPSU) de la UNAM, la víctima, aparentemente en estado de ebriedad, agredió verbal y físicamente al personal de seguridad mientras se realizaba el retiro de asistentes en los estacionamientos.

Los guardias lo sometieron con la intención de entregarlo a las autoridades, pero durante el trayecto sufrió un desvanecimiento.

La DGAPSU informó que se solicitó apoyo médico inmediato, aunque los paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

No obstante, la familia de Rodrigo Mondragón rechazó que su muerte haya sido natural y anunció que solicitará una necropsia privada para determinar las verdaderas causas del fallecimiento.

Por estos hechos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) abrió una carpeta de investigación por homicidio culposo y confirmó que cuatro elementos de seguridad de la UNAM están bajo investigación.

Según información del periodista C4 Jiménez, los guardias fueron detenidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) y habrían declarado que la víctima murió durante un forcejeo.