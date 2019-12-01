Se incendia vivienda en la colonia Socialista, en Morelia, Michoacán

Se incendia vivienda en la colonia Socialista, en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 09:17:18
Morelia, Michoacán, a 27 de octubre 2025.- Daños materiales dejó como saldo el incendio de una vivienda en la colonia Socialista de esta ciudad de Morelia, Michoacán.

Al respecto se informó que fue esta madrugada de lunes que los servicios de emergencia fueron alertados de que en la calle Primo Tapia de la referida colonia se estaba quemado una vivienda.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de Bomberos quienes de inmediato se abocaron a sofocar la conflagración.

Una vez controlado el siniestro, de cual no se dieron a conocer las causas, se confirmó que solo se registraron daños materiales.

Noventa Grados
