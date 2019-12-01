Ultiman en Numarán, a síndico de Penjamillo, Michoacán 

Numarán, Michoacán, 27 de octubre del 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, Roberto Ramírez Zárate, sindico de Penjamillo, fue asesinado a tiros cuando viajaba a bordo de su vehículo en la carretera Numarán-El Palmito.

Al respecto se informó que fue durante los últimos minutos del domingo que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida carretera en las inmediaciones de la ranchería de La Angostura habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudirían elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a una persona sin vida a abordo de un vehículo Nissan Tsuru, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de quien fue identificado como Roberto Ramírez Zárate, de 38 años, sindico de Penjamillo, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.