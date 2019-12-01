Ocho campesinas resultan lesionadas tras caerles un rayo en Tangancícuaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 19:08:30

Tangancícuaro, Michoacán, 4 de septiembre del 2025.- Ocho trabajadoras del campo resultaron lesionadas al ser alcanzadas por un rayo cuando se refugiaban de la fuerte lluvia debajo de un árbol en el municipio de Tangancícuaro, Michoacán.

Los hechos fueron la tarde de este jueves en el predio "El Suspiro", ubicado cerca de la carretera Zamora-Morelia, a la altura de la comunidad de Lomas de Noroto.

Al sitio se movilizaron paramédicos de Protección Civil Municipal, Rescate y Protección Civil de Zamora para auxiliar a las lesionadas.

Tratándose de Perla Brenda U., M., de 18 años de edad, vecina de Zopoco, Candelaria F., S., de 28 años de edad, vecina de Acachuen, Alma Beatriz U., M., de 22 años de edad, domiciliada en Zopoco.

Las otras son Alma Rosa B., S., de 22 años, con vivienda en Zopoco, Sandra Guadalupe R., C., de 20 años, vecina de Los Nogales, Reyna R., G., de 48 años, Nancy G., R., G., de 21 años, ambas vecinas de Tanaquillo y Navidad V., M., de 46 años de edad, vecina de Chilchota, ellas fueron trasladadas a diversos nosocomio de Zamora.