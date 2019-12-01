Ocho campesinas resultan lesionadas tras caerles un rayo en Tangancícuaro, Michoacán

Ocho campesinas resultan lesionadas tras caerles un rayo en Tangancícuaro, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 19:08:30
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tangancícuaro, Michoacán, 4 de septiembre del 2025.- Ocho trabajadoras del campo resultaron lesionadas al ser alcanzadas por un rayo cuando se refugiaban de la fuerte lluvia debajo de un árbol en el municipio de Tangancícuaro, Michoacán.

Los hechos fueron la tarde de este jueves en el predio "El Suspiro", ubicado cerca de la carretera Zamora-Morelia, a la altura de la comunidad de Lomas de Noroto.

Al sitio se movilizaron paramédicos de Protección Civil Municipal, Rescate y Protección Civil de Zamora para auxiliar a las lesionadas.

Tratándose de Perla Brenda U., M., de 18 años de edad, vecina de Zopoco, Candelaria F., S., de 28 años de edad, vecina de Acachuen, Alma Beatriz U., M., de 22 años de edad, domiciliada en Zopoco.

Las otras son Alma Rosa B., S., de 22 años, con vivienda en Zopoco, Sandra Guadalupe R., C., de 20 años, vecina de Los Nogales, Reyna R., G., de 48 años, Nancy G., R., G., de 21 años, ambas vecinas de Tanaquillo y Navidad V., M., de 46 años de edad, vecina de Chilchota, ellas fueron trasladadas a diversos nosocomio de Zamora.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Secuestro de dos agentes de Harfuch en Michoacán lleva a su rescate y el de otra víctima en mega operativo: Hay tres detenidos
Aseguran en Lázaro Cárdenas, Michoacán, más de 400 huevos de tortuga
Ocho campesinas resultan lesionadas tras caerles un rayo en Tangancícuaro, Michoacán
En Álvaro Obregón, Michoacán localizan sanos y salvos agentes de la SSPC: SSP
Más información de la categoria
Secuestro de dos agentes de Harfuch en Michoacán lleva a su rescate y el de otra víctima en mega operativo: Hay tres detenidos
Aseguran en Lázaro Cárdenas, Michoacán, más de 400 huevos de tortuga
Exjefe policiaco que operaba para Jalisco habría reprimido a rivales de Carlos Soto en elección interna que lo llevó a ser reelecto en Zamora, Michoacán, según denuncias
Ocho campesinas resultan lesionadas tras caerles un rayo en Tangancícuaro, Michoacán
Comentarios