“Nos levantaremos en armas”: la advertencia de Carlos Manzo por el asesinato de un policía

Uruapan, Michoacán, a 18 de septiembre del 2025. - El presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, volvió a declarar que existe una gran posibilidad de levantarse en armas con los ciudadanos de la perla del cupatitzio, esto si las autoridades correspondientes no actúan respecto al caso del oficial municipal Vidal Brígido Guzmán, quien fue asesinado en un retén la noche del pasado 14 de septiembre.

En entrevista con el presentador López Doriga para Radio Fórmula, el edil hizo un llamado de auxilio a las autoridades federales y estatales para que se logre la pronta captura de los delincuentes responsables del homicidio.

"Nosotros estamos convocando a las autoridades para que estos delincuentes sean detenidos, paguen con cárcel; si eso no se hace, la única opción que nos queda es, desde luego, convocar al pueblo de Uruapan y tomar nosotros definiciones más disruptivas y más radicales; si eso implica tomar las propias armas ante el vacío institucional del federalismo, es a lo que nos están orillando." Comentó.

Además, el presidente municipal expresó que se tienen ubicadas fosas clandestinas y algunos perfiles delincuenciales, información que se pondrá a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que realice las actuaciones conducentes.

Por último, comentó que hasta el momento ni la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ni el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, han visitado Uruapan, pese a que la mandataria federal ha venido a Michoacán en varias ocasiones.