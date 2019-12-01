Noche de violencia en la Tierra Caliente de Michoacán: Balaceras en Buenavista, ataques contra la Policía en Parácuaro

Parácuaro, Mich., a 7 de agosto de 2025.- Una nueva jornada de violencia tuvo lugar bajo el cobijo de la oscuridad en los municipios de Parácuaro y Buenavista, donde se enfrentaron entre sí células armadas, y se perpetró un ataque contra la Policía Municipal.

El primer reporte fue en el municipio de Buenavista, pasadas las 10 de la noche del miércoles, donde sujetos armados se enfrentaron a balazos por varias horas.

Cerca de la medianoche, en la comunidad Antúnez, municipio de Parácuaro, sujetos armados balearon una caseta de seguridad y una patrulla de la Policía Municipal, desconociéndose si hubo muertos o heridos.

La Tierra Caliente de Michoacán se encuentra inmersa en una espiral de violencia surgida por la disputa de cárteles por el control del territorio. Las autoridades locales no tienen capacidad para garantizar la seguridad, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional se ha dedicado desde hace varios años a administrar la guerra de cárteles, favoreciendo a unos y afectando a otros, de acuerdo con documentos de la institución filtrados por la red de activistas cibernéticos “Guacamaya”.