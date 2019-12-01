“No fue accidente”: reclaman investigación por feminicidio en caso Karen; novio la habría arrojado de su auto en movimiento en la CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 07:59:51

Ciudad de México, 21 de abril del 2026.- Familiares de Karen Mariel Juárez Romero, así como colectivos feministas, se manifestaron en el centro de la capital para exigir a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) que investigue su caso como feminicidio y no como un accidente.

Durante la protesta, los padres de la joven señalaron que no están de acuerdo con la clasificación de los hechos como homicidio culposo. Aseguran que Karen habría sido agredida por su pareja, quien presuntamente la empujó desde un vehículo en movimiento.

De acuerdo con el testimonio de la familia, la joven viajaba con su novio cuando ocurrió el incidente. Tras caer al asfalto, sufrió lesiones graves, entre ellas fractura de pelvis y daños internos, que derivaron en su fallecimiento.

Los familiares sostienen que las circunstancias apuntan a una agresión directa, por lo que demandan que el caso se investigue bajo el protocolo de feminicidio y se esclarezcan los hechos.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas ni vinculadas a proceso. La protesta incluyó el cierre de vialidades en la zona centro como medida de presión para que las autoridades avancen en las investigaciones.

La Fiscalía no ha emitido una actualización pública reciente sobre el caso.