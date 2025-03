Niegan amparo a experiodista de Michoacán, deberá permanecer en prisión 

Morelia, Michoacán, a 10 de marzo de 2025.- Después de que Alejandro N., ex periodista de Michoacán y presunto agresor sexual de Verónica Huante Parra, promoviera un amparo, el Juzgado Tercero de Distrito determinó que permanecerá en prisión como medida cautelar.

Dicha solicitud, fue negada, debido a que "la justicia no ampara ni protege a Alejandro B. V. P." y el Juzgado de Distrito consideró después de realizar una revisión de la sentencia de vinculación a proceso, que el fallo no es contrario a los criterios invocados, sino acorde a ellos.

El caso inició hace tres años, cuando la victima denunció a su presunto agresor, quien de acuerdo a las declaraciones de la joven fue 12 años atrás que cometía agresiones sexuales en contra de ella, cuando su madre no se encontraba en casa y la amenazaba diciendo que en su condición de periodista, tenía relaciones y contactos con disputados, funcionarios y gobernadores.

El 3 de agosto de 2023, Alejandro N., fue vinculado a proceso, por los delitos de violación y abusos deshonestos, además, durante esta audiencia, la joven declaró y describió todo lo que tuvo que pasar durante su infancia, ya que los abusos comenzaron en el año 2008, cuando apenas tenía 9 años de edad y que las agresiones cada vez eran más, hasta que fue abusada 4 veces por semana.

Desde ese entonces, la joven ha sufrido un atraso en la justicia, debido a que el presunto agresor, ha interpuesto una serie de recursos legales para detener el proceso, por lo que ahora, se encuentran en la espera de la resolución de un recurso de revisión por parte del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, y con ello reponer la audiencia intermedia.

"Serán 3 años de lucha y no es fácil, no ha sido sencillo luchar con esto día con día, pero no desistiré hasta que haya una sentencia condenatoria hacia mi agresor. Muchas veces no dimensionamos el poder que tenemos sobre nuestros agresores hasta que los exponemos. Por eso también me alegra el saber que las leyes están cambiando a favor de que ya no prescriben los delitos de abuso sexual", expresó Verónica Huante durante la pasada marcha en conmemoración del 8M.