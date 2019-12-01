Neyra Salgado Miranda se convierte en fiscal general de Guerrero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Enero de 2026 a las 11:47:31

Acapulco, Guerrero, a 10 de enero 2026.- Neyra Salgado Miranda, fue investida como la nueva titular de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, tras la visita de autoridades federales a la entidad.

Lo anterior lo dio a conocer Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de un mensaje en su cuenta oficial de X.

“El día de hoy asistí al estado de Guerrero, para presentar a la nueva Fiscal de esta entidad, Neyra Salgado Miranda, quien cuenta con una amplia trayectoria en materia de procuración de justicia y que asume esta nueva función bajo el compromiso de consolidar a la Fiscalía que merecen las y los guerrerenses.”, compartió la funcionaria federal en redes sociales.

De igual forma, la fiscal general aseguró que desde el ámbito federal se mantendrá un acompañamiento permanente a las fiscalías estatales, con el objetivo de fortalecer su operación y coordinación, bajo el principio de que el trabajo en favor del país se realiza de manera conjunta.

Salgado Miranda asumió el cargo en un contexto en el que se busca reforzar la confianza ciudadana en las instituciones de justicia y avanzar en el fortalecimiento del Estado de Derecho en Guerrero, según señalan especialistas en la materia.