Mujer pierde la vida durante explosión en su casa por fuga de gas en el Estado de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 07:32:01

Atizapán de Zaragoza, Estado de México, a 2 de septiembre de 2025.- Una mujer de 46 años de edad falleció, luego de que se registrara un incendio en su vivienda en la unidad habitacional Villa de la Hacienda, debido a una fuga de gas, además fueron rescatadas tres personas heridas.

De acuerdo a información de Protección Civil y Bomberos del municipio, quienes se encargaron de apagar las llamas, el siniestro que ocurrió en la calle Escaramuza, fue por una explosión que se produjo por una deflagración de un cilindro de gas y ocasionó el incendio.

Al llegar personal de los servicios de emergencia, sacaron a tres personas con vida, de las cuales, una fue atendida en el lugar del incidente, y dos más tuvieron que ser trasladas al Hospital de Traumatología del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de Lomas Verdes, en Naucalpan, para recibir la atención médica necesaria.

Según los testimonios de los vecinos, se escuchó un estruendo muy fuerte que cimbró sus casas, por lo que al salir, se percataron que se estaba incendiando el inmueble.

Elementos del Servicio Médico Forense (SEMEFO) acudieron a realizar el levantamiento del cuerpo.