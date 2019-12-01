Mujer intenta apuñalar a médico del IMSS en Chihuahua; le sugirió bajar de peso y no le pareció

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 12:59:14

Chihuahua, Chihuahua, 27 de agosto de 2025.– Una mujer identificada como Claudia T. G. fue detenida luego de intentar apuñalar a un médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la Clínica 4 de la colonia Ávalos, en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el pasado 28 de julio, durante una consulta médica, cuando la paciente reaccionó violentamente tras recibir la recomendación de bajar de peso por motivos de salud.

Armada con una navaja, intentó agredir al médico, quien logró protegerse con una silla mientras era auxiliado por personal de la clínica.

La denuncia penal derivó en una orden de aprehensión girada por un juez de control del Distrito Judicial Morelos, misma que se cumplimentó el sábado 23 de agosto.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad de Delitos contra la Vida, formuló imputación por homicidio calificado en grado de tentativa.

La mujer permanecerá bajo prisión preventiva en tanto se celebra la audiencia programada para el viernes 29 de agosto, donde se definirá si será vinculada a proceso.