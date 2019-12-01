Mujer de la tercera edad es baleada por su esposo tras discusión familiar en León; indican que se encuentra internada y grave en el hospital

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 22:50:58

León, Guanajuato, a 3 de septiembre de 2025.- El día de hoy, se registró una riña familiar en la colonia Nueva Candelaria, la cual, terminó en tragedia, pues una mujer de 84 años de edad quedó gravemente herida, luego de haber recibido un impacto de un arma de fuego.

Versiones extraoficiales indican que la víctima, de 84 años, identificada como María Guadalupe, presuntamente fue atacada a balazos por su esposo, un hombre de 88 años.

Sobre el hecho, testigos, los cuales son vecinos de la víctima, indican que alrededor de las 14:00 de este miércoles, comenzaron a escuchar una discusión en uno de los domicilios ubicados en la calle Sánchez, casi esquina con Los Mochis, asegurando que escucharon detonaciones de arma de fuego, motivo por el cual pidieron ayuda al número de emergencias 911.

Paramédicos y policías municipales indicaron que al llegar al lugar, encontraron a la mujer de la tercera edad con una herida ocasionada por arma de fuego, siendo trasladada rápidamente a un hospital, donde permanece internada en estado grave.

Policía Municipal indicó que el detenido fue trasladado a la delegación correspondiente, siendo la Fiscalía General del Estado la responsable de determinar la situación jurídica del hombre en las próximas horas.