Mujer acude a entrevista laboral y un excompañero de trabajo abusó de ella e intentó quitarle la vida en Oaxaca

Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, a 2 de septiembre de 2025.- Una mujer fue agredida sexualmente, tras acudir a una cita laboral en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, en donde su agresor, quien fue identificado como F.A., era su excompañero de trabajo y la llevó con engaños diciéndole que tenía una oportunidad profesional para ella.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la Central de Abasto de Oaxaca, donde el sujeto la condujo por un camino de terracería y después a un lote baldío en la agencia de San Antonio Arrazola. En ese lugar, abusó de ella sexualmente, además de que le ocasionó heridas con las que casi pierde la vida.

La mujer acudió a presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, por lo que la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género y la Fiscalía de Investigación de Feminicidios, inició las investigaciones correspondientes.

Al obtener los datos necesarios, se logró la aprehensión del agresor, y al ser presentado ante un Tribunal de Enjuiciamiento, se le dio una sentencia condenatoria de 83 años y 3 meses de prisión al encontrar su culpabilidad en los delitos de violación agravada y tentativa de feminicidio agravado.