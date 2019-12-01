Muere uno de los baleados el lunes en Uruapan, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Agosto de 2025 a las 17:33:14

Uruapan, Michoacán, a 6 de agosto de 2025.- Martha V., de 60 años mujer que fue atacada a balazos en la colonia El Periodista el lunes pasado, perdió la vida en el hospital en que recibía atención médica, su esposo Jesús Z., de 61 años y su hijo Jesús Z., de 35 años siguen hospitalizados.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación la mañana del lunes en un domicilio de la calle Ricardo Flores Magón de la referida colonia, fueron atacados a balazos las tres personas, mismas que fueron llevadas a un hospital.

Lamentablemente este miércoles murió Martha V., mientras que su esposo y su hijo siguen internados en un nosocomio.

Es de mencionar que el caso es investigado para dar con el paradero e identidad de los responsables del hecho criminal.