Muere uno de los baleados el lunes en Uruapan, Michoacán 

Muere uno de los baleados el lunes en Uruapan, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Agosto de 2025 a las 17:33:14
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 6 de agosto de 2025.- Martha V., de 60 años mujer que fue atacada a balazos en la colonia El Periodista el lunes pasado, perdió la vida en el hospital en que recibía atención médica, su esposo Jesús Z., de 61 años y su hijo Jesús Z., de 35 años siguen hospitalizados.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación la mañana del lunes en un domicilio de la calle Ricardo Flores Magón de la referida colonia, fueron atacados a balazos las tres personas, mismas que fueron llevadas a un hospital.

Lamentablemente este miércoles murió Martha V., mientras que su esposo y su hijo siguen internados en un nosocomio.

Es de mencionar que el caso es investigado para dar con el paradero e identidad de los responsables del hecho criminal.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ejecutan a pareja en Tangamandapio, Michoacán
Fallece al accidentarse con su camioneta en la carretera Morelia-Pátzcuaro
Policía se quita la vida frente a las oficinas de la Fiscalía y de la presidencia municipal en Xicoténcatl, Tamaulipas 
Vinculan a proceso a exalcalde de Tepeji del Río por peculado y corrupción
Más información de la categoria
¡Lo dejaron escapar! GN traiciona operativo clave contra máximo líder de Jalisco: Dos agentes murieron
Capo trae el infierno a Morelia y Tzitzio, Michoacán: Instala campos de entrenamiento y laboratorios, y está detrás de fatales asaltos, extorsión y homicidios
Desplazados de Apatzingán tienen mucho temor de retornar a sus localidades: Sandra Garibay 
Tormenta Tropical “Ivo” se convertirá en huracán este fin de semana; prevén lluvias intensas en Oaxaca y Guerrero
Comentarios