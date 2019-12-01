Muere segunda victima del accidente de Los Arcos en Querétaro

Muere segunda victima del accidente de Los Arcos en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Agosto de 2025 a las 10:36:12
Querétaro, Querétaro, 10 de agosto del 2025.- A casi un mes del trágico accidente que se registró en Calzada de Los Arcos y Bernardo Quintana, en donde una joven perdió la vida y su acompañante resultó lesionado.

Martín “N”, el sobreviviente, perdió la vida la madrugada de este domingo, de acuerdo a los propios familiares, situación que ya fue notificada a las autoridades.

Fue el pasado 17 de Julio cuando Paola Alejandra Rivera, causó el trágico accidente, al estar en estado de ebriedad y bajo los efectos de alguna sustancia, luego de salir de su zona de trabajo.

Ella, con su vehículo se pasó los semáforos de Calzada de Los Arcos en dirección al Centro de la capital queretana y al llegar al crucero con Bernardo Quintana, prensó a una camioneta y a su vez impactó a otro vehículo. 

Ella ya fue vinculada a proceso y se encuentra en prisión preventiva, mientras continúan con las investigaciones, a las cuales se le agregarán la muerte de Martín.

