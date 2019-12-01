Muere motociclista tras accidentarse en fraccionamiento Villas del Pedregal de Morelia, Michoacán 

Muere motociclista tras accidentarse en fraccionamiento Villas del Pedregal de Morelia, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 15:59:12
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 2 de septiembre del 2025.- Víctima de las lesiones que sufrió al accidentarse con la motocicleta que conducía, un individuo perdió la vida, hechos registrados en el fraccionamiento Villas del Pedregal de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la avenida al C5i, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, quienes al arribar encontraron a una persona sin vida y cerca de ella la motocicleta en que viajaba.

Con base en lo anterior al sitio se trasladó personal de la FGE quien a dieron fe del levantamiento del cuerpo mismo que fue trasladado al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Muere motociclista tras accidentarse en fraccionamiento Villas del Pedregal de Morelia, Michoacán 
Identifican a hombre que falleció en ataque armado en Indaparapeo, Michoacán 
Identifican a hombre que fue ultimado en la colonia Unidos Santa Cruz en Morelia, Michoacán
Sujeto provoca movilización de seguridad en Tequila, Jalisco, tras desarmar a policía y realizar disparos
Más información de la categoria
Homicidios dolosos disminuyen 25% en primeros 11 meses de gobierno de Sheinbaum
Trump elogia a Sheinbaum pero reitera que México es dominado por organizaciones criminales
Se intensifica depresión tropical Doce-E a tormenta tropical “Lorena”
Se registra ataque armado en contra de panadería de Colima; hay 6 personas fallecidas
Comentarios