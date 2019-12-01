Muere motociclista tras accidentarse en fraccionamiento Villas del Pedregal de Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 15:59:12

Morelia, Michoacán, 2 de septiembre del 2025.- Víctima de las lesiones que sufrió al accidentarse con la motocicleta que conducía, un individuo perdió la vida, hechos registrados en el fraccionamiento Villas del Pedregal de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la avenida al C5i, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, quienes al arribar encontraron a una persona sin vida y cerca de ella la motocicleta en que viajaba.

Con base en lo anterior al sitio se trasladó personal de la FGE quien a dieron fe del levantamiento del cuerpo mismo que fue trasladado al Semefo para los efectos de ley.