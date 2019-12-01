Muere hombre de la tercera edad tras ser arrollado por camión en Apodaca, Nuevo León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 08:18:19

Apodaca, Nuevo León, 4 de noviembre del 2025.- Un hombre de la tercera edad perdió la vida tras haber sido atropellado por un camión de la ruta urbana en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

Medios locales apuntaron que el atropellamiento tuvo lugar cerca de las 20:00 horas en el cruce de la avenida Margarito Garza y la carretera Apodaca-Juárez, en la colonia Pueblo Nuevo.

Al conocerse la situación, elementos de auxilio arribaron al sitio, sin embargo, nada pudieron hacer ya que el adulto mayor ya no contaba con signos vitales.

La víctima no ha sido identificada, no obstante, se presume que tenía una edad de entre 60 y 65 años, vestía pantalón de mezclilla, camisa blanca con cuadros verdes, una mochila y una gorra en color negro.

Cabe destacar que el responsable de arrollar al hombre de la tercera edad se dio a la fuga, por lo que ya se trabaja para dar con su paradero.