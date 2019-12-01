Muere en Ixtapa, Zihuatanejo turista Guanajuatense

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 17:05:42

Zihuatanejo, Guerrero, a 2 de agosto de 2025.- Debido a complicaciones de salud, una turista originaria de León, Guanajuato, perdió la vida en Playa Linda en esta demarcación.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en la isla de Ixtapa una adulta mayor estaba sufriendo de convulsiones.

Al sitio acudieron socorristas quienes trasladaron a Playa Linda a Juana S., de 78 años la cual lamentablemente perdió la vida.

Hechos anteriores de los que tomó conocimiento la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo mismo que fue llevado al Semefo para los efectos de ley.