Muere conductor en laterales de Paseo 5 de Febrero, en Querétaro capital

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 11:30:26

Querétaro, Querétaro, a 20 de octubre 2026.- Una persona, conductor de un auto, perdió la vida, cuando se encontraba al volante sobre carriles laterales de Paseo 5 de Febrero.

Fue a la altura del IMSS, en donde la persona se desvaneció al volante, por lo que, rápidamente, testigos, solicitaron la intervención de los servicios de emergencias.

Una vez en el lugar, paramédicos y analistas de Protección Civil, confirmaron la muerte de la persona, por aparentes causas naturales, por lo que, rápidamente dieron parte a las autoridades.

La zona fue acordonada, por elementos de la Policía Municipal de Querétaro, quienes acudieron a tomar conocimiento y esperaron el apoyo de servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.