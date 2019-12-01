25 personas son vinculadas por delitos cometidos en contra de menores de edad en Jalisco; indican que la mayoría de los señalados son familiares o personas cercanas a las víctimas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 16:47:17

Guadalajara, Jalisco, a 22 de septiembre de 2025.- La Fiscalía de Jalisco, el día de hoy informó, que al menos 25 personas fueron vinculadas a proceso, por su presunta responsabilidad en delitos cometido en contra de menores de edad, afirmando que, estos 25 agresores fueron vinculados entre el 1 y 15 de septiembre del año en curso, y ocurrieron en distintos municipio del Área Metropolitana de Guadalajara.

Las autoridades indicaron que los delitos que se cometieron en contra de los menores fueron; violencia familiar, abandono de personas, robo de menores en grado de tentativa, abuso sexual infantil agravado, maltrato infantil, abuso sexual infantil, desobediencia o resistencia de particulares, ciberacoso.

La Fiscalía de Jalisco indicó que, tras las indagatorias realizadas, se indicó que la mayoría de las personas que son señaladas como posibles agresoras son cercanas o familiares de las víctimas.

Sobre el hecho el Juez dictaminó en nueve casos dictar prisión preventiva justificada, a cinco más se les dictaron medidas cautelares diversas y los seis casos restantes, se les dictó la suspensión condicional del proceso.