Muere adulta mayor tras ser arrollada en Vista Hermosa, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 20:03:03

Vista Hermosa, Michoacán, a 29 de agosto de 2025.- Una mujer de la tercera edad que se dirigía a misa murió de forma inmediata al ser atropellada por un trailer, cuyo conductor espero el arribo de las autoridades policíacas para responder por el hecho.

Lo anterior se registró aproximadamente a las 07:15 horas de este viernes, en la esquina formada por las calles Hidalgo y Madero, justo frente a la Presidencia Municipal.

Elementos de Tránsito Municipal y Seguridad Vial acordonaron la zona, mientras paramédicos de Protección Civil Municipal confirmaron la muerte de la señora Angelina G., R., de 75 años de edad, vecina de la zona Centro.

La unidad involucrada es un trailer de la marca Freíghtliner modelo 2011, color azul, el cual era conducido por J. Guadalupe M., F., de 59 años de edad, domiciliado en la colonia Santa Mónica del municipio de La Barca, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Peritos de la Unidad de Servicios Periciales y Policías Ministeriales se encargaron de realizar las actuaciones correspondientes para trasladar el cadáver al Semefo para los estudios correspondientes.