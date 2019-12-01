Muere adolescente tras ser alcanzada por una bala perdida en Turicato, Michoacán

Muere adolescente tras ser alcanzada por una bala perdida en Turicato, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 10:21:27
Turicato, Michoacán, 3 de noviembre del 2025.- Una jovencita de 17 años de edad, perdió la vida luego de que fuera alcanzada por una bala perdida cuando viajaba con su familia en un vehículo sobre la carretera Turicato-Santa Ana en el municipio de Turicato, Michoacán; el caso ya es investigado.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida vialidad una persona había sido lesionada por un disparo de arma de fuego.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron sin vida a la adolescente de 17 años situación de la que tomó conocimiento la FGE.

Es de mencionar que los familiares de la ahora occisa indicaron que circulaban en su vehículo cuando una bala perdida alcanzó ala joven, hechos que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

Noventa Grados
