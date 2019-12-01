Más de 10 mil de personas en Querétaro celebraron el triunfo de México: PC estatal

Querétaro, Querétaro, a 2 de julio 2026.- La Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro informó que durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana, el pasado domingo por la noche, más de 10 mil personas se congregaron en distintos puntos de la ciudad capital para celebrar el pase a octavos de final en la Copa del Mundo 2026.

“La noche del 30 de junio y durante la madrugada de este primero de julio, se registró una afluencia estimada de alrededor de 10 mil personas a pie y a bordo de vehículos, en inmediaciones del Jardín Zenea y de la Calzada de los Arcos, así como en vialidades y plazas públicas del Centro Histórico aledañas a estos espacios, con motivo de los festejos por el triunfo de la selección mexicana de fútbol”.

Explicó que durante esta celebración masiva, se atendió a un masculino que fue lanzado al aire, aunque no fue necesario ser llevado a un centro hospitalario para su atención.

“Durante la jornada se brindó atención a un masculino en inmediaciones del Jardín

Zenea, quien resultó con una lesión en la cabeza tras ser lanzado por los aires y caer al suelo. Tras la valoración, se determinó que no presentaba mayores riesgos”.

Por su parte, autoridades del municipio de Querétaro, informaron que en temas de seguridad, 11 personas fueron detenidas por faltas administrativas.

“11 personas fueron detenidas por policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro durante las celebraciones por el triunfo de la Selección

Mexicana en el primer cuadro de la ciudad. Los aseguramientos se llevaron a cabo en el Jardín Zenea y la Calzada de Los Arcos, donde elementos municipales mantuvieron presencia para inhibir conductas antisociales”.

También reportaron una persona lesionada, la cual cayó desde un semáforo en Calzada de los Arcos, y que fue atendida en el lugar.