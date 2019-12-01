Motociclista pierde la vida en la localidad de Jurica en el municipio de Querétaro

Autor: Tamia Monroy / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 18:10:41

Querétaro, Querétaro, a 25 de noviembre de 2025.- Un motociclista de aproximadamente 25 años de edad, perdió la vida, luego de impactarse contra un domicilio en la localidad de Jurica del municipio de Querétaro.

Fue entre las calles Azahares y Jazmín en donde el motociclista perdió el control por el presunto exceso de velocidad en el que transitaba, lo que ocasionó que se impactara contra el domicilio.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, por lo que rápidamente se movilizaron al lugar para los primeros auxilios.

Una vez en la zona, confirmaron que el motociclista ya no tenía signos vitales, por lo que, de inmediato procedieron a dar parte a las autoridades para que tomaran conocimiento.

La zona fue acordonada por policías municipales de Querétaro y esperaron el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.