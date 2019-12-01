Detienen a feminicida de la colonia Colinas de Santa Cruz en el municipio de Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 25 de noviembre de 2025.- La Fiscalía de Querétaro logró la detención de “Bejo”, por su probable autoría en el delito de feminicidio, ocurrido el pasado 23 de noviembre de 2025 en la colonia Colinas de Santa Cruz.

Tras recibir el reporte inicial, emitido por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, esta Fiscalía activó de manera inmediata los protocolos especializados en perspectiva de género, a través de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, así mismo se dio la intervención de personal pericial y policial en el lugar de los hechos.

Durante las primeras diligencias, se aseguró la zona y comenzaron los trabajos periciales, ministeriales y policiales. Asimismo, se recabaron videograbaciones, entrevistas y otros datos de prueba que resultaron fundamentales para el fortalecimiento de la investigación.

Como parte del operativo, esta Fiscalía ejecutó un cateo en el domicilio del imputado, ubicado en la colonia Colinas de Santa Cruz, misma donde sucedieron los hechos. Además se desplegaron vigilancias móviles y fijas en puntos estratégicos de la colonia, lo que permitió ubicarlo y lograr su captura durante esta mañana.

La detención fue realizada por elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID), quienes llevaron a cabo las acciones de búsqueda y seguimiento, mismas que culminaron en el cumplimiento de la orden de aprehensión emitida por un Juez de Control del Distrito Judicial de Querétaro. Tras su aseguramiento, se le dio lectura de derechos y fue trasladado para su puesta a disposición ante la autoridad judicial.

La Fiscalía General del Estado mantiene en curso los dictámenes periciales, entrevistas y análisis de evidencia para robustecer la carpeta de investigación y presentarla ante la autoridad competente. Se reitera el compromiso de investigar este delito con perspectiva de género y garantizar justicia para la víctima y sus familiares.