Localizan a persona sin vida al interior del bordo Grande en Colón, Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 18:17:08
Colón, Querétaro, a 25 de noviembre de 2025.- Autoridades informaron, sobre la localización del cuerpo sin vida de una persona, que murió ahogada, al interior del bordo Grande, en Colón.

Fue en la localidad de Nogales, en donde la persona ingresó al cuerpo de agua, la tarde del lunes, sin embargo, ya no logró salir, por lo que se solicitó el apoyo de rescatistas.

Personal de Protección Civil de Colón y El Marqués, fueron quienes ingresaron al bordo, sin embargo, la noche los alcanzó, por lo que fue necesario reactivar la búsqueda la mañana de este martes.

Cerca del mediodía, fue cuando se localizó el cuerpo, por lo que de inmediato se dio parte a las autoridades, para que tomaran conocimiento y realizaran el levantamiento del cuerpo.

