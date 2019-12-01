Motociclista pierde la vida en la avenida Juan Pablo II de Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Marzo de 2026 a las 22:23:22

Morelia, Michoacán, a 1 de marzo de 2026.- Un hombre perdió la vida, mientras circulaba con su motocicleta sobre la avenida Juan Pablo II, a la altura de la colonia Alfonso Espinosa Guerrero, en la capital michoacana.

Los hechos se registraron la noche de este domingo, cuando el conductor de la motocicleta perdió el control de la misma, por lo que quedó tirado sobre la cinta asfáltica.

Testigos que presenciaron los hechos, llamaron al número de emergencias. Al arribar los paramédicos, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Asimismo, en el sitio fue localizada una motocicleta color negro con rojo, con las placas de circulación L7818U.

La víctima, permanece hasta el momento con identidad desconocida, de aproximadamente 28 años de edad.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, realizó el levantamiento del cadáver, además de las primeras indagatorias para determinar las causas del accidente.



