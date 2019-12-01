Envían a prisión a sujeto que facilitó la huida en el caso Carlos Manzo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Marzo de 2026 a las 22:25:40

Morelia, Mich., a 1 de marzo de 2026.-

La justicia apretó el acelerador. Alan Benjamín “N” fue vinculado a proceso y enviado a prisión preventiva oficiosa, acusado de haber facilitado un taxi presuntamente utilizado para movilizar a los agresores en el homicidio de Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que el imputado fue localizado y detenido en Uruapan, y posteriormente presentado ante un Juez de Control, quien determinó que existen elementos suficientes para iniciar el proceso penal y mantenerlo privado de la libertad mientras continúan las investigaciones.

Desde Morelia, la Fiscalía aseguró que esta acción es resultado directo de trabajos de inteligencia y coordinación interinstitucional, y reiteró que no habrá concesiones ni retrocesos en un caso que sigue generando alto impacto político y social.

El mensaje oficial es contundente: el proceso avanza, las responsabilidades se están fincando y el nombre de Manzo sigue marcando la agenda judicial en Michoacán.