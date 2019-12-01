Motociclista pierde la vida en accidente en prolongación Bernardo Quintana de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 10:53:03

Querétaro, Querétaro, 12 de enero del 2026.- Un motociclista de aproximadamente 40 años de edad, perdió la vida, luego de un trágico accidente, que se registró la mañana de este lunes en prolongación Bernardo Quintana en la ciudad de Querétaro.

Fue en dirección a Plaza Patio, a la altura del puente de San Pedro Mártir, en donde se registró una carambola, en la cual desafortunadamente el motociclista se vio involucrado.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, rápidamente al lugar, se movilizaron los rescatistas, quienes al llegar confirmaron la muerte de la persona.

Posteriormente valoraron a su hija de aproximadamente 11 años de edad, a quien trasladaba a la escuela cuando ocurrió el accidente, quien por las heridas que presentó, la trasladaron a un hospital para continuar con la atención.

La zona fue acordonada por autoridades, quienes acudieron a tomar conocimiento y esperaron el arribo de periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.