Motociclista pierde la vida al caer en un bache y ser atropellado por un tráiler en CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 08:57:14
Ciudad de México, a 2 de septiembre de 2025.- Un joven motociclista perdió la vida, luego de ser atropellado por un camión de carga en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.

Los hechos se registraron sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura de la calle Othón de Mendizábal, en la colonia Santiago Atepetlac, donde de acuerdo a versiones extraoficiales, el hombre cayó en un bache y tras caer al piso, fue arrollado por el tráiler.

Asimismo, la Policía de la Ciudad de México, dio a conocer que el chofer del tractocamión, declaró que el motociclista fue quien se impactó en la parte trasera del lado derecho de la unidad y le paso por encima con las llantas traseras.

Al llegar los servicios de emergencia y revisar al joven de aproximadamente 25 de edad, indicaron que este ya no tenía signos vitales.

El conductor de la unidad de carga, fue llevado ante el agente del Ministerio Público, que será quien deslinde responsabilidades y determine su situación jurídica.

 

 

 

 

 

