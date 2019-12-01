Motociclista es atropellado por sedán en el Centro Histórico de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 18:57:18

Morelia, Michoacán, a 1 de octubre del 2025. - Motociclista fue impactado en el centro histórico de Morelia por un vehículo tipo sedán, el cual no logró identificar, ya que se dio a la fuga.

Los motociclistas continúan en constante peligro; tan solo en 2024, según estadísticas del INEGI, el parque vehicular en moto se incrementó en 391%, mientras que los automóviles solo un 61%.

Factores de riesgo como la presión laboral, el consumo de alcohol, el exceso de velocidad y las condiciones de la infraestructura vial (baches, falta de iluminación, superficies resbaladizas) contribuyen a la siniestralidad.

El aumento de accidentes en motocicleta ha aumentado con más de 27% desde 2023.