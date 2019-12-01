Motociclista choca con vehículo y es trasladado grave al hospital en Morelia, Michoacán

Morelia, Michoacán, 13 de febrero del 2026.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital bajo código rojo (grave), resultó un motociclista el cual chocó contra un vehículo en la avenida Madero Poniente de la ciudad de Morelia.
Al respecto se informó que un motociclista circulaba sobre la refería avenida con sentido poniente-oriente.
En un momento determinado a la altura de la colonia Unión Popular Solidaria el motociclista chocó contra un vehículo.
Como resultado del percance el motorista resultó gravemente herido por lo que fue llevado a un hospital.