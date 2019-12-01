Morelos en alerta roja; ocupa el primer lugar en tasa de feminicidios en todo el país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 16:14:33
Morelos, México, a 3 de septiembre de 2025.- El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), dio a conocer unas estadísticas sobre el feminicidio, en el cual, Morelos ocupa el primer lugar nacional en la tasa de estos crímenes, ya que muestra 2.07 víctimas por cada 100 mil mujeres, siendo cuatro veces más que el promedio nacional.

En 7 meses, el estado registró al menos 22 víctimas de feminicidio, quedando por debajo del Estado de México con 36, Chihuahua con 26, y Tabasco con 22, empatando a Morelos.

Los números alarman a la sociedad, ya que concentra demasiados feminicidios, a pesar de ser de los estados más pequeños en cuanto a población, además, el estado también se encuentra dentro de los cinco que registran el 32.7% de todos los feminicidios en el país.

Siendo así, el estado con mayor riesgo para las mujeres en México, en este 2025.

