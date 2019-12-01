Militar pierde la vida en accidente vial sobre la México-Pachuca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Septiembre de 2025 a las 10:47:56

Tolcayuca, Hidalgo, a 6 de septiembre 2025.- Un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), identificado como Fabián R. perdió la vida y tres militares más resultaron heridos en un accidente vial que se registró sobre la carretera México-Pachuca.

De acuerdo con los primeros reportes el accidente fatal se desarrolló a la altura del municipio de Tolcayuca, en el estado de Hidalgo.

Un convoy militar a la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que se dirigía a Hidalgo para asistir al Tercer Informe de Gobierno de Julio Menchaca, no obstante, durante el trayecto, una de las camionetas de Defensa se volcó y cayó en una cuneta.

Por lo anterior, la titular de Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que lamentaba el fallecimiento del miembro castrense y enviaba sus condolencias a su familia.

Los tres militares lesionados fueron trasladados a un hospital en Pachuca para su atención médica.