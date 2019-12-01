Michoacán evalúa adelantar festejos patrios por ola de violencia en municipios

Michoacán evalúa adelantar festejos patrios por ola de violencia en municipios
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 19:31:52
Morelia, Mich., a 2 de septiembre de 2025. – La creciente violencia en diversas regiones de Michoacán obligó al gobierno estatal a considerar medidas extraordinarias para las celebraciones del 15 de septiembre. El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que al menos cuatro municipios podrían adelantar los horarios de las fiestas patrias como medida preventiva, aunque la decisión final será tomada este jueves en reunión con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Entre los municipios bajo análisis se encuentra Queréndaro, donde la presidenta municipal Diana Caballero fue víctima de un ataque incendiario en su domicilio, y Zinapécuaro, escenario de hechos violentos en las últimas semanas. “Estamos evaluando la situación en cada región, no descartamos modificaciones en los festejos para salvaguardar a la ciudadanía”, señaló Zepeda.

El funcionario también fue cuestionado sobre las amenazas recientes del grupo autodenominado Ejército Purépecha, que circulan en redes y han generado inquietud entre la población. Al respecto, el secretario descartó un riesgo inminente, asegurando que se trata de montajes del crimen organizado.

No obstante, reconoció que Morelia, capital del estado, atraviesa un momento delicado tras los ataques armados registrados en la colonia Torreón Nuevo, donde fueron agredidos agentes de Investigación. 

Con las fiestas patrias a la vuelta de la esquina, Michoacán se enfrenta al reto de garantizar que la celebración más simbólica del país no se vea empañada por la violencia, mientras las autoridades afinan estrategias para blindar tanto la capital como las demarcaciones con mayor riesgo.

