Michoacán: Accidente en la Siglo XXI deja tres heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 12:15:26

Salvador Escalante, Michoacán, 8 de agosto del 2025.- Un saldo de tres personas lesionadas y daños materiales, fue el que dejó el choque entre una camioneta y un camión de carga, hechos registrados en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI), en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que a la altura del kilómetro 66+480 de la referida carretera, en el tramo Uruapan-Pátzcuaro se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quien a auxiliaron a tres personas que estaban heridas.

Entre tanto personal de la Guardia Nacional se hizo cargo de los peritajes concernientes al choque de un auto compacto y un tráiler, el cual quedó volcado.