México requiere juzgadores comprometidos con la sociedad y el derecho: Abogada Dulce María Colín

Morelia, Mich., a 2 de abril de 2025.- Con más de 18 años de experiencia profesional en el Poder Judicial, madre de una pequeña de 6 años y quien alguna vez sufrió acoso laboral y discriminación, por embarazarse y ser mamá, Dulce María Colín Ojeda, abogada, candidata a magistrada en materia civil en el décimo primer circuito con residencia en Michoacán, asegura que la reforma judicial permitirá a la sociedad mexicana escoger a quienes protegerán y defenderán sus derechos ante las injusticias que la aquejan.

Joven y entusiasta, integrante de una nueva generación de juzgadores, con amplia experiencia en el medio judicial, en donde ha ocupado diversos cargos, dice que México requiere de jueces y magistrados comprometidos con la sociedad y el derecho.

Comprometidos, señala, con impartir una justicia con paridad de género, con conciencia social, conocimiento de causa y jurídico, además con pleno respeto a las minorías sociales y grupos vulnerables.

Actual secretaria de Tribunal en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, manifestó que el país requiere de jueces que, como ella, estén comprometidos con la justicia y, sobre todo, que reconozca la realidad que se vive actualmente y revolucionen el derecho conforme evoluciona la sociedad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indica que durante sus 18 años de experiencia profesional, ha desempeñado diversos cargos, como son oficial judicial, secretaria particular, secretaria auxiliar, actuaria y secretaria de juzgado de distritos y tribunales colegiados.

A lo largo de su trayectoria, se ha capacitado constantemente en las materias de derecho civil, amparo, constitucional, derechos humanos, paridad de género, penal, laboral, competencia económica, entre otros.

Jueza y madre, vive en el seno de una familia sencilla, trabajadora, que como la mayoría que integra la sociedad Mexicana, ha salido adelante gracias a la cultura del esfuerzo. Considera que la reforma judicial debe ser vista como la necesidad que tiene el Poder judicial de tener juzgadores comprometidos con la sociedad, con las minorías y los grupos vulnerables, alejados de conflictos de intereses, nepotismo y corrupción.

Reconoce que, para la mujer en México, alcanzar puestos de alta jerarquía y romper el famoso techo de cristal, requiere de un esfuerzo doble y una constante preparación, pero además ser fuertes, valientes y tenaces. Por ello, afirmó, “quiero ser magistrada, porque creo que la justicia debe ser humana, cercana y debe llegar a quien más lo necesita, no solo a unos cuantos”.

Dulce María Colín Ojeda, recuerda, cómo ella fue objeto de acoso laboral y discriminación por parte de sus superiores, cuando se enteraron de que estaba embarazada, como si estuviera cometiendo un delito, dice, me cargaron el trabajo, me exigieron más de la cuenta, me negaron derechos y me presionaron al doble que a sus compañeros varones.

Sin embargo, consideró que esas adversidades acompañadas de su carácter, formación y vocación la impulsaron, como ahora que busca ser magistrada, a servir a la sociedad con independencia, criterio jurídico, en respeto a los derechos de sus colaboradores y con una firme perspectiva de género, especialmente hacia los grupos más vulnerables.

“Por ello, al ser magistrada busco romper los techos de cristal, escuchar y resolver con imparcialidad, sin tener conflicto de intereses y respetando los derechos de mis compañeros y colaboradores, logrando un ambiente libre de acoso laboral, sexual y con visión humana”, precisó.