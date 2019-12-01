México agradece a Paraguay extradición de Hernán "N", presunto líder criminal de Tabasco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 07:26:14

Ciudad de México, a 18 de septiembre 2025.- El gobierno de México agradeció a Paraguay por el traslado de Hernán “N”, presunto líder de una organización criminal de Tabasco, quien estuvo prófugo por más de siete meses.

A través de un comunicado, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch confirmó que el Gobierno paraguayo inició el traslado a la República Mexicana de “El Abuelo” o “Comandante H”, señalado como el líder de la organización criminal “La Barredora”.

“Gracias al trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad de México, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración, con apoyo de las autoridades de Paraguay, se realiza el traslado de Hernán “N” a nuestro país con el objetivo de cumplimentar la orden de aprehensión en su contra”, publicó el funcionario federal en redes sociales.

Además, en otro comunicado, la SSPC precisó que “esta acción se tomó luego de que el Gobierno de Paraguay verificara que el ingreso y estancia de Hernán “N” en dicho país era irregular”.

De igual forma, se dio a conocer que Hernán “N” se encuentre en el país, ingresará al Centro Federal de Reinserción Social No. 1, ubicado en el Estado de México.