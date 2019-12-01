Búsqueda de familiares de paciente hospitalizado en Uruapan

Uruapan, Michoacán, a 17 de febrero de 2026.- Se solicita de su amable colaboración para localizar a los familiares de un hombre que se encuentra internado en urgencias del Hospital General de Uruapan.

El paciente, quien se identificó como Juan Carlos González, padece una enfermedad terminal, se encuentra grave y fue abandonado en el nosocomio, por lo que el área de trabajo social ha iniciado los protocolos de búsqueda correspondientes para brindarle el acompañamiento necesario.

De acuerdo con la información proporcionada por el afectado, presuntamente tiene su domicilio en la colonia Jardines de la Loma. Se exhorta a los vecinos de dicha zona o a cualquier persona que pueda reconocerlo a acudir a las instalaciones del hospital o comunicarse con las autoridades de salud, con el fin de que sus allegados puedan ser notificados sobre su delicado estado de salud.