En Purépero, Michoacán, SSP y Defensa recuperan vehículo blindado con reporte de robo

Purépero, Michoacán, 16 de marzo del 2026.- Como resultado de una acción operativa dentro del Plan Paricutín en el municipio de Purépero, agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) aseguraron un vehículo blindado que presentaba impactos de arma de fuego y reporte de robo en Jalisco. En la acción, también se encontraron dosis de droga, un dron y equipo de radiocomunicación.

Sobre el particular se informó que durante el desarrollo de recorridos operativos en una zona serrana de la demarcación, elementos de la Guardia Civil y el Ejército Mexicano localizaron y aseguraron la camioneta en mención.

Tras verificar los datos de la unidad, se constató que el automotor contaba con reporte de robo vigente en el estado de Jalisco. Al realizar la inspección, en su interior fueron localizados 12 envoltorios con hierba verde y seca, con las características propias de la marihuana, así como un dron y equipo de radiocomunicación; lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad competente.

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia avanza con acciones puntuales y coordinación interinstitucional; la Guardia Civil suma esfuerzos permanentes para garantizar tu seguridad.