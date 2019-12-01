Mauricio “N”, Luis Alejandro “N” y Armando “N” detenidos por presunto robo en Celaya

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 13:00:47

Celaya, Guanajuato, 13 de agosto del 2025.– Tres menores identificados como Mauricio “N”, Luis Alejandro “N” y Armando “N”, de 15 y 16 años, fueron detenidos por su presunta participación en un robo a un local comercial en la colonia Nuevo Celaya.

Los hechos ocurrieron cuando la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya (SSCC) recibió un reporte de un robo en proceso. De inmediato, se desplegó un operativo de búsqueda con apoyo del sistema C4 y de la Guardia Nacional, siguiendo las características físicas de los sospechosos.

La acción policial permitió ubicarlos en el camino a San José de Guanajuato, donde fueron asegurados junto con una motocicleta Italika color rojo presuntamente utilizada en el ilícito.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Estado para las investigaciones correspondientes.