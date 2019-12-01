Matan a un hombre durante partido de futbol en Apatzingán, Michoacán: Espectadores y deportistas no libran las balas en el gobierno de Fanny Arreola

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 01:18:30

Apatzingán, Mich., a 11 de noviembre de 2026.— Un hombre de 30 años perdió la vida luego de ser atacado a balazos cuando se encontraba en el área de canchas de fútbol del hotel Río Grande, ubicado sobre la avenida 22 de Octubre esquina con la Avenida Constituyentes, en la colonia Palmira.

La agresión ocurrió alrededor de las 21:00 horas del martes, cuando la víctima se encontraba como espectador en las instalaciones del establecimiento y fue sorprendida por sujetos armados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones.

Tras escuchar las detonaciones, testigos solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911, lo que provocó la movilización de elementos policiales y paramédicos.

El lesionado recibió los primeros auxilios y posteriormente fue trasladado al Hospital Regional de Apatzingán; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, principalmente en la cabeza, falleció minutos después mientras recibía atención médica.

La víctima fue identificada como Derian Alexis O., de 30 años de edad.

En el lugar de la agresión, elementos de la Guardia Nacional y de la Guardia Civil acordonaron el área y dieron aviso a las autoridades competentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyo personal se encargaría de realizar las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) para los estudios de ley.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer el homicidio y determinar la identidad de los responsables.