Desmantelan laboratorio clandestino en Zitácuaro, Michoacán; aseguran 119 contenedores con químicos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 23:04:10

Zitácuaro, Mich., a 10 de noviembre de 2026.— Un inmueble presuntamente acondicionado para la producción de drogas sintéticas fue localizado y desmantelado por fuerzas federales en el municipio de Zitácuaro, donde las autoridades aseguraron 119 contenedores con precursores químicos y 61 objetos relacionados con la elaboración de sustancias ilícitas.

El hallazgo se produjo como resultado de una investigación por delitos contra la salud, que permitió a las corporaciones federales intervenir un predio distribuido en ocho áreas, aparentemente destinadas a distintas actividades vinculadas con el procesamiento clandestino de drogas.

En el despliegue participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes contaron con el respaldo de efectivos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, por las características del lugar y los materiales encontrados, se presume que el inmueble era utilizado para el procesamiento ilegal de sustancias químicas.

Durante la inspección, los agentes también recolectaron 19 muestras representativas de los materiales asegurados, las cuales fueron preservadas como parte de las evidencias que permitirán dar continuidad a las investigaciones ministeriales.

Tras concluir las diligencias correspondientes, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) se encargó de destruir los contenedores, sustancias y objetos localizados en el predio, mientras que las muestras quedaron bajo resguardo de la autoridad federal.

Hasta el momento, la FGR no ha revelado en qué comunidad o zona de Zitácuaro se encontraba el inmueble intervenido, ni ha confirmado la detención de personas relacionadas con este presunto centro clandestino.

Las investigaciones permanecen abiertas para esclarecer las actividades que se realizaban en el lugar y determinar posibles responsabilidades.