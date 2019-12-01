Matan a ex mando de seguridad estatal de Cuauhtémoc Blanco

Matan a ex mando de seguridad estatal de Cuauhtémoc Blanco
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 10:49:39
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Jiutepec, Morelos, a 10 de febrero 2026.- Alfonso Moreno Tacuba, ex titular Comisión Estatal de Seguridad (CES) de Morelos durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco (2018-2024), fue ultimado a balazos en las calles de Jiutepec.

De acuerdo con los primeros reportes, el asesinato se registró sobre la avenida Tezontepec, mientras conducía su vehículo particular.

La víctima fue interceptada por múltiples sujetos armados, quienes abrieron fuego en su contra en varias ocasiones.

Según testigos, los agresores huyeron a bordo de un vehículo compacto, identificado preliminarmente como un Nissan Tsuru.

Personal de la Policía Morelos y del Servicio Médico Forense (Semefo) de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE), arribó al sito para comenzar con las diligencias de ley.

Alfonso Moreno Tacuba se desempeñó como subinspector y coordinador operativo de la CES Morelos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Encuentran almacén de huachicol en base del transporte público en Jiutepec, Morelos
Vuelven a posponer audiencia clave de Ovidio Guzmán en corte federal de Chicago
Servicio Social: Solicitan apoyo ciudadano para identificar a un hombre localizado sin vida en Villas del Pedregal, de Morelia, Michoacán 
Tras cateo en La Piedad, Michoacán aseguran dos vehículos con reporte de robo y contenedores con presunto hidrocarburo
Más información de la categoria
Vuelven a posponer audiencia clave de Ovidio Guzmán en corte federal de Chicago
Sheinbaum adelanta que su reforma electoral mantendrá las minorías y reducirá costos
Confirman localización de María Fernanda Guerrero tras cateo a vivienda de ex policía en Puebla; iba para el año de estar desaparecida
Michoacán reduce 35.8 % el promedio diario de homicidio doloso
Comentarios