Matan a ex mando de seguridad estatal de Cuauhtémoc Blanco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 10:49:39

Jiutepec, Morelos, a 10 de febrero 2026.- Alfonso Moreno Tacuba, ex titular Comisión Estatal de Seguridad (CES) de Morelos durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco (2018-2024), fue ultimado a balazos en las calles de Jiutepec.

De acuerdo con los primeros reportes, el asesinato se registró sobre la avenida Tezontepec, mientras conducía su vehículo particular.

La víctima fue interceptada por múltiples sujetos armados, quienes abrieron fuego en su contra en varias ocasiones.

Según testigos, los agresores huyeron a bordo de un vehículo compacto, identificado preliminarmente como un Nissan Tsuru.

Personal de la Policía Morelos y del Servicio Médico Forense (Semefo) de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE), arribó al sito para comenzar con las diligencias de ley.

Alfonso Moreno Tacuba se desempeñó como subinspector y coordinador operativo de la CES Morelos.