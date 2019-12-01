Martes en Michoacán: enfrentamientos en Tierra Caliente dejan 5 muertos; otros dos cuerpos baleados fueron hallados en Pátzcuaro

Morelia, Mich., a 7 de octubre de 2025.- Este martes siguió la violencia en Michoacán y en la región de la Tierra Caliente, al menos 5 hombres fueron abatidos por fuerzas federales y estatales de seguridad, en tanto que en la región Pátzcuaro, dos personas más fueron ejecutadas.

En el municipio de Buenavista, tres presuntos integrantes de una célula criminal fueron abatidos tras enfrentarse a a elementos de la Guardia Civil y del Ejército en la periferia de la tenencia de Felipe Carrillo Puerto “La Ruana”.

Fue la tarde de este martes, cuando el personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Sedena, realizaban un operativo en la zona de Cerrito, un grupo de sujetos fuertemente armados los emboscaron.

Los uniformados repelieron el ataque y lograron abatir a dos de los agresores y un tercero fue privado de la vida por los agentes en otra confrontación armada en la misma zona.

Luego de estos hechos violentos, los uniformados estatales y federales, instrumentaron un operativo de búsqueda por tierra y aire y lograron capturar a dos sicarios mientras que aseguraron 5 armas largas, cartuchos y diverso equipo táctico que portaban los delincuentes.

En otro hecho también en Apatzingán, pero por la madrugada, delincuentes armados que se desplazaban en una motocicleta, fueron abatidos al enfrentarse a balazos contra elementos de la Policía Municipal y Guardia Civil en la localidad de Chandio; ambos tenían entre 25 y 30 años de edad y portaban dos armas cortas.

En la región Pátzcuaro, otros dos hombres fueron ejecutados a balazos en un camino de terracería en un camino rústico de la comunidad de Iguarán; los cuerpos fueron hallados por habitantes de la zona y se supo que una de las víctimas tenía entre 40 y 45 años de edad y el otro entre 35 y 40 años.

Cabe destacar que en los primeros 7 días de octubre, en Michoacán han sido asesinadas 38 personas, entre ellas policías dos policías municipales e Buenavista y otro auxiliar en Morelia.